Патрушев рассказал, что будет с ассортиментом фруктов и овощей в этом году из-за заморозков

Как заверил вице-премьер, недостающие объемы будут закупаться у дружественных стран.

Последствия майских заморозков могут негативно сказаться на количестве урожая фруктов и овощей в этом году. Однако вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что недостающие объемы заместят продукцией из других стран. Об этом он рассказал в кулуарах ПМЭФ.

Естественно, с учетом погодных условий определенным образом урожай будет скорректирован, но, тем не менее, никаких катастрофических последствий не будет, мы полностью заместим все. У нас есть дружественные страны — партнеры, откуда мы готовы поставить эту продукцию, — цитирует его ТАСС Патрушева.