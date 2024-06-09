Метеозависимых ждут два нелегких дня: график магнитных бурь на следующую неделю

Геомагнитные возмущения будут фиксироваться в начале новой недели.

Вторая неделя июня начнется с серии магнитных бурь, которые продлятся два дня подряд. Согласно наблюдениям Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, космический шторм начнется 10 июня.

Так, графики станут «красными» после 15:00 10 июня. Магнитная буря достигнет уровня G1, а спустя три часа сила геомагнитных возмущений оставит уже шесть баллов, что соответствует уровню G2.

В ночь на 11 июня магнитная буря немного утихнет, снизившись до G1. Шторм продлится до раннего утра.