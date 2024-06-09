Россия увеличила поставки товаров в США на 20%

Объем торговли между странами составил 332 миллионов долларов.

Экспорт российских товаров в США в апреле вырос на 37%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 298 миллионов долларов. В годовом выражении прирост составил 20%, достигнув 332 миллионов долларов.

Как выяснило агентство РИА Новости, основным товаром, поставляемым в США из России, остаются удобрения. Отгрузки увеличились в 1,6 раза — до 164 миллионов долларов.

Второе место по объему экспорта занимает платина — поставки этого металла подскочили в 32 раза, до 94,2 миллиона долларов. В тройке лидеров также оказались компоненты для турбореактивных двигателей, продажи которых выросли втрое, до 10,1 миллиона долларов.