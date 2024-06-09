В Щеглово легковушка сбила 4-летнего ребенка, перебегавшего дорогу

Мальчик был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
Накануне, 8 июня, в поселке Щеглово Всеволожского района произошла авария, в которой серьезно пострадал 4-летний ребенок. Мальчик решил перебежать дорогу вне зоны пешеходного перехода и угодил под колеса автомобиля.
В результате ДТП ребенок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего, — передает МВД по Петербургу и Ленобласти.
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06.06.2024 141