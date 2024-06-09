В Ленобласти задержали мужчину, спалившего две иномарки одного и того же человека

Житель Выборгского района с разницей в полгода лишился двух автомобилей.
Полиция задержала 48-летнего жителя Ленобласти, спалившего две чужие иномарки. Первый инцидент произошел в конце марта 2023 года. Житель Выборгского района лишился автомобиля стоимостью 1 350 000 рублей, а спустя чуть больше полугода несчастный остался без второй машины. В этот раз ущерб составил 550 тысяч.
Как оказалось, за поджогами стоял один и тот же человек. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело, передает МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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