Учитывая нынешние действия США и их союзников, объединение приобретает особую актуальность.
Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов уверен, что БРИКС ждет большое будущее. Россия, как председатель объединения, сделает для этого все необходимое.
В мире действия США и их союзников, направленные на сохранение гегемонии Запада, вызывают все больше раздражения. Сформировался запрос на объединение нового типа, которое позволяет участникам приумножать благосостояние, не жертвуя при этом собственным суверенитетом. Именно таковым и является БРИКС, — цитирует сенатора «Общая газета Ленинградской области».
Важное отличие БРИКС от G7 — объединение открыто для всех, пока «большая семерка» является «закрытым клубом для избранных», подчеркивает Перминов.
В перспективе ее возможности будут только увеличиваться. Россия как страна-председатель в текущем году приложит для этого максимум усилий», — добавил Перминов.