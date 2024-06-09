Учитывая нынешние действия США и их союзников, объединение приобретает особую актуальность.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов уверен, что БРИКС ждет большое будущее. Россия, как председатель объединения, сделает для этого все необходимое.

В мире действия США и их союзников, направленные на сохранение гегемонии Запада, вызывают все больше раздражения. Сформировался запрос на объединение нового типа, которое позволяет участникам приумножать благосостояние, не жертвуя при этом собственным суверенитетом. Именно таковым и является БРИКС, — цитирует сенатора «Общая газета Ленинградской области».

Важное отличие БРИКС от G7 — объединение открыто для всех, пока «большая семерка» является «закрытым клубом для избранных», подчеркивает Перминов.