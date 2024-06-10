Рост заболеваемости корью и коклюшем зафиксировали в России в 2023 году

В России в 2023 году наблюдалось снижение уровня заражаемости коронавирусом и ОРВИ. Однако в 7,6 раз увеличилась заболеваемость коклюшем и в семь раз корью.

В 2,8 раза выросла заболеваемость гемофильной инфекцией. Туляремией – в 2,4 раза. Вирусной внебольничной пневмонией – в 5,6 раза.

В 2023 году зарегистрировали 13 083 случая кори. Два случая закончились летальным исходом. Рост заболеваемости болезнью объясняют «очередным циклическим подъемом».

Число зарегистрированных случаев заражений коклюшем в 2023 году составило 52 783. Такой рост Роспотребнадзор связал с накоплением «неиммунной прослойки населения». Больше всего от болезни страдали дети до 14 лет.