Сноуден: провальные выборы в ЕС стали плохим знаком для Байдена

Автор: Анастасия Щербакова
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Экс-сотрудник спецслужб США считает, что европейские политики, поддерживающие агрессию Запада, получили по заслугам.

Эдвард Сноуден считает, что итоги выборов в Европарламент стали серьезным ударом для президента США Джо Байдена. Провоенные европейские политики были наказаны.

Нехороший знак для Байдена. Возможно, пришло время дать миру шанс, — заявил Сноуден в своих соцсетях.
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06.06.2024 143
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