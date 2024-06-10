Экс-сотрудник спецслужб США считает, что европейские политики, поддерживающие агрессию Запада, получили по заслугам.

Эдвард Сноуден считает, что итоги выборов в Европарламент стали серьезным ударом для президента США Джо Байдена. Провоенные европейские политики были наказаны.

Нехороший знак для Байдена. Возможно, пришло время дать миру шанс, — заявил Сноуден в своих соцсетях.