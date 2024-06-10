Сноуден: провальные выборы в ЕС стали плохим знаком для Байдена

Экс-сотрудник спецслужб США считает, что европейские политики, поддерживающие агрессию Запада, получили по заслугам.
Эдвард Сноуден считает, что итоги выборов в Европарламент стали серьезным ударом для президента США Джо Байдена. Провоенные европейские политики были наказаны.
Нехороший знак для Байдена. Возможно, пришло время дать миру шанс, — заявил Сноуден в своих соцсетях.
Вам будет интересно
Для иностранцев, принимающих участие в боевых действиях, предусмотрено несколько выплат. Иностранные наемники, воюющие на стороне Украины имеют денежной довольствие в размере...
06.06.2024 143