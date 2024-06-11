В Роспотребнадзоре не исключили дальнейшую мутацию коронавируса

Глава ведомства заявила, что мир ждут новые штаммы вируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас в мире активно распространяется штамм коронавируса FLiRT. Однако ковид продолжает мутировать, и в будущем мир столкнется с новыми вариациями.

Этот вирус имеет свойства мутировать, он научился изменяться, причем очень быстро. Появляются все новые и новые геноварианты, такие как, например, FLiRT, и я уверена, что и он не последний, — приводит слова Поповой РИА Новости.