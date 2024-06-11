Дошкольники из Ленобласти смогут посещать детсады Петербурга бесплатно

Такая возможность будет введена с 1 сентября этого года.

Дошкольники из Ленинградской области смогут посещать детские сады Санкт-Петербурга с 1 сентября бесплатно. О таком решении Смольный объявил 11 июня.

Численность ребят из Ленобласти — 9,8 тысячи человек, или 3,7% от общего количества дошкольников. Это дети из Кудрово, Мурино и других населенных пунктов, — заявили в администрации города.

При этом в будущем Петербург намерен договориться с Ленобластью о том, чтобы дети из Северной столицы также могли посещать дошкольные учреждения в 47-м регионе. Поручение проработать такую возможность дал губернатор города Александр Беглов.