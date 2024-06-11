В Японии признали бессмысленной мирную конференции по Украине

Бывший премьер страны считает, что конференция не может быть «мирной», если в ней не задействованы все участники конфликта.

Экс-премьер Японии Юкио Хатояма заявил, что планируемая на середину июня конференция в Швейцарии по обсуждению ситуации на Украине не может быть мирной. В саммите должны участвовать все стороны конфликта.

Если это мирная конференция, то пока обе сопричастные страны не войдут (в нее), мир не построить. А так это мирная конференция группы поддержки. Это не только не приведет к построению мира, но и наоборот может привести к затягиванию конфликта, — цитирует политика РИА Новости.