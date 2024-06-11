НАК: с начала СВО в центре России предотвратили более 130 терактов

С февраля 2022 года сотрудники правоохранительных органов предотвратили 134 теракта и диверсии в Центральном федеральном округе (ЦФО).

Также была пресечена деятельность 32 ячеек международных террористов, не допущено совершение восьми терактов на государственных объектах и в местах массового пребывания людей, подготовку которых осуществляли выходцы из стран Центрально-Азиатского региона, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Вам будет интересно ФСБ ликвидировала в Ленобласти украинского диверсанта, готовившего в России теракты В Гатчинском районе Ленобласти сотрудники ФСБ ликвидировали агента военной разведки Украины, который готовил на территории России серию терактов, в том... 03.05.2024 403

В НАК добавили, что с учетом роста террористических угроз органы государственной власти России активизировали профилактическую работу с «группами риска» по недопущению вовлечения граждан, прежде всего молодежи, в преступную деятельность.