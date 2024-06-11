Сбер выявил новую мошенническую схему с кредитами

Злоумышленники убеждают жертв взять кредит в банке, а затем перевести 60% от этой суммы на счет инвестиционной фирмы, обещая полностью погасить долг.

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме. Мошенники, действующие в социальных сетях, мессенджерах и на профильных форумах, убеждают граждан оформить кредит в любом крупном банке.

После этого аферисты требуют от жертвы перевести 60% от взятой суммы на определенный счет инвестиционной фирмы. В обмен на это злоумышленники обещают полностью погасить кредит, а 40% средств якобы останутся на счету заемщика.

Мошенническую схему выявил один из сотрудников по информационной безопасности «Сбера». Специалист обратил внимание на то, что один из клиентов банка пытался погасить кредиты сразу за 27 человек.

В результате расследования удалось выявить еще три подобные финансовые пирамиды. Это позволило избежать выдачи кредитов обманутым россиянам примерно на 200 млн рублей.