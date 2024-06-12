В Германии раскрыли, когда Украина исчерпает запасы поставленного оружия

Вооружения ВСУ хватит еще максимум на год активных боевых действий.

По оценкам главы концерна Rheinmetall Армина Паппергера, вооружение, поставленное Украине, закончится в течение года активных боевых действий. При этом дальнейшие поставки оружия киевскому режиму сопряжены с рядом сложностей.

Я должен сказать, что бюджет — это реальная проблема, и когда я смотрю на Европу в данный момент, то вижу, что у нас будут задержки с поставками на Украину, потому что у нас не хватает бюджет, — цитирует РИА Новости