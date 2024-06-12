Мошенники стали придумывать несуществующие госорганизации для обмана граждан

От имени этих ведомств аферисты обещают потенциальным жертвам выплаты и социальные услуги.

В МВД РФ предупреждают, что мошенники могут представляться сотрудниками ведомств, которые на самом деле не существуют.

Например, аферисты уже придумали Центр Возврата Невыплаченных Денежных Средств (или ЕКЦ ВНДС), Департамент брокерских взысканий, Департамент арестованных счетов, Мосгосуслуги или Департамент поведенческого надзора.

В беседе с потенциальной жертвой аферисты предлагают различные государственные услуги и выплаты.

От жертвы обмана требуется всего ничего – заполнить номер паспорта, а иногда и подтвердить свои данные с помощью кода из смс. Тогда пользователь потеряет не только паспортные данные, но и деньги, а также станет объектом нового мошенничества с применением социальной инженерии, — предупредили в МВД.