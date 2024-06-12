Мужчина выбросил из машины в Тихвине кота и уехал, но история обрела счастливый конец

Автор: Анастасия Щербакова
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Выяснилось, что за животным присматривали в одном из местных СТО. Именно там кот и залез в автомобиль ничего не подозревавшего владельца. 

Накануне в соцсетях на жителя Тихвина обрушился шквал критики за плохое обращение с котом. На видео, тиражировавшемся в интернете, видно, как мужчина остановил свой автомобиль, высадил кота у тубдиспансера и уехал.

 

 

 

 

 

Видео: Mash на Мойке/ Телеграм

Однако позже выяснилось, что за животным присматривали сотрудники сервисного центра рядом с больницей, где и произошел инцидент. Кот залез в автомобиль, пока он был на ремонте, и, судя по всему, решил остаться там на подольше.

В итоге мужчина, вернувшийся за своей машиной, не заметил попутчика и покинул СТО вместе с ним. Кота заметила женщина, которая знала, что пушистик живет на СТО и отвезла его обратно.

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