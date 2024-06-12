В Администрации Президента появится несколько новых управлений

Автор: Анастасия Щербакова
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Соответствующие указы 12 июня подписал Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин расширил структуру своей администрации, подписав указы о создании пяти дополнительных управлений, стало известно РИА Новости.

Так, в составе Администрации Президента будут функционировать:

♦ Управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов

♦ Управление по госполитике в гуманитарной сфере

♦ Управление по вопросам госполитики в сфере ОПК

♦ Управление по вопросам национальной морской политики,

♦ Управление по вопросам деятельности госсовета РФ.

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