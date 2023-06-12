Какой праздник мы отмечаем 12 июня?

12 июня вся страна отмечает День России. Мало кто знает, но этот праздник является самым молодым в нашем государстве. Ivbg рассказывает, когда появился День России и как его отмечают в стране.

Когда и как появился праздник?

12 июня в истории России имели места два значимых события: в 1990 году народными депутатами был утвержден закон о Суверенитете, а в 1991 году был выбран глава государства (президент) в лице Бориса Ельцина. В 1994 году Ельцин подписал указ о назначении 12 июня Днём принятия декларации о государственном суверенитете России.

Когда праздник переименовали в «День России»?

В 1998 году президент Ельцин предложил называть этот праздник Днем России, ведь это более удобно для произношения и, главное, более емко по содержанию.

Является ли День России выходным днем?

Да, 12 июня — официально выходной день.

Как принято отмечать праздник?

12 июня все муниципальные сооружения и городские улицы украшают флагом и гербом. В народе День России отмечают по-разному. Многие принимают участие в развлекательных мероприятиях, которых с каждым годом в этот день проводят все больше. Также некоторые люди отправляются на природу и проводят время на пикниках.