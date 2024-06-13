Иномарка загорелась спустя месяц после ДТП в Лужском районе

В экстренные службы 12 июня около 17:00 сообщили о горящем автомобиле на обочине грунтовой дороги между деревнями Покровка и Беково в Лужском районе.

Горел Chevrolet Lanos. По предварительным данным, автомобиль принадлежал 35-летнему петербуржцу и был оставлен в окрестностях федеральной трассы после ДТП. Авария произошла примерно месяца назад.

Автомобиль сгорел полностью, о пострадавших не сообщается. Причины возгорания уточняются.