В Тихвине школьнику подарили велосипед за спасение тонущей женщины

В Тихвине в День России, 12 июня, семикласснику Николаю Цветкову подарили велосипед за спасение человеческой жизни, смелость и отвагу.
В апреле школьник, рискуя собственной жизнью, спас тонувшую в ледяной воде жительницу поселка Мехбаза.
Фото: администрация Тихвинского района
Ранее 13-летнему Николаю уже вручили благодарственное письмо главы Тихвинского района и гербовый значок Тихвинского района за проявленные мужество, самоотверженность и неравнодушие.
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