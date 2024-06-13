В Тихвине школьнику подарили велосипед за спасение тонущей женщины

Автор: Гузель Галимова
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В Тихвине в День России, 12 июня, семикласснику Николаю Цветкову подарили велосипед за спасение человеческой жизни, смелость и отвагу.

В апреле школьник, рискуя собственной жизнью, спас тонувшую в ледяной воде жительницу поселка Мехбаза.

В Тихвине школьнику подарили велосипед за спасение тонущей женщины Тихвин, Спасение человека, Ленобласть
В Тихвине школьнику подарили велосипед за спасение тонущей женщины Тихвин, Спасение человека, Ленобласть
Фото: администрация Тихвинского района

Ранее 13-летнему Николаю уже вручили благодарственное письмо главы Тихвинского района и гербовый значок Тихвинского района за проявленные мужество, самоотверженность и неравнодушие.

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В Тихвине школьнику подарили велосипед за спасение тонущей женщины Тихвин, Спасение человека, Ленобласть
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