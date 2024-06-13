В центре Петербурга мать с ребенком выпали из окна

В Петербурге женщина и трехлетний сын выпали из окна третьего этажа жилого дома на Миллионной улице.

Инцидент произошел 12 июня, когда 25-летняя женщина пришла в гости вместе с трехлетним сыном к своей матери. Пока взрослые общались, мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна квартиры. Мать прыгнула вслед за сыном.

Вам будет интересно Подросток напал с ножом на продавца круглосуточного магазина в Никольском В Тосненском районе Ленобласти восьмиклассник напал с ножом на продавщицу круглосуточного магазина ради семи тысяч рублей. 28 мая около 03:40 подросток... 29.05.2024 241

В результате ребенка доставили в детскую больницу имени Раухфуса. Он находится в реанимации с ушибом головного мозга, переломом лобной кости и закрытой черепно-мозговой травмой. Мать также находится в реанимации. У нее диагностировали перелом поясничных позвонков, катотравму, серьезные травмы головы, груди и ног.