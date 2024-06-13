Сотрудники полиции обнаружили мумифицированное тело пожилой женщины одной из квартир в городе Никольское Ленобласти.

Оперативные службы вызвали соседи, заподозрив неладное. Тело женщины пролежало в квартире, предположительно, от трех до шести месяцев. Отмечается, что пенсионерка проживала одна.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.