Сотрудники полиции обнаружили мумифицированное тело пожилой женщины одной из квартир в городе Никольское Ленобласти.
Оперативные службы вызвали соседи, заподозрив неладное. Тело женщины пролежало в квартире, предположительно, от трех до шести месяцев. Отмечается, что пенсионерка проживала одна.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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