Мумию пенсионерки нашли в квартире в Никольском

Автор: Гузель Галимова
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Сотрудники полиции обнаружили мумифицированное тело пожилой женщины одной из квартир в городе Никольское Ленобласти.

Оперативные службы вызвали соседи, заподозрив неладное. Тело женщины пролежало в квартире, предположительно, от трех до шести месяцев. Отмечается, что пенсионерка проживала одна.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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10.06.2024 145
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