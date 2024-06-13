Мужчину похитили и заставили взять кредит в Петербурге

В полицию Санкт-Петербурга 10 июня обратился 26-летний иностранец. Двое неизвестных в конце мая похитили его, обокрали и заставили взять кредит.

По словам пострадавшего, злоумышленники подкараулили мужчину возле дома на Малой Бухарестской улице и под угрозой ножа усадили в Hyundai Solaris. Жертву увезли в сторону Пулковских высот, где отобрали iPhone 13 Pro, банковскую карту и заставили оформить кредит на 55 тысяч рублей.

Получив желаемое, похитители бросили пострадавшего. Двоих подозреваемых задержали 11 июня. Ими оказались 20-летние иностранцы.