Мужчину похитили и заставили взять кредит в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Санкт-Петербурга 10 июня обратился 26-летний иностранец. Двое неизвестных в конце мая похитили его, обокрали и заставили взять кредит.

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Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области

По словам пострадавшего, злоумышленники подкараулили мужчину возле дома на Малой Бухарестской улице и под угрозой ножа усадили в Hyundai Solaris. Жертву увезли в сторону Пулковских высот, где отобрали iPhone 13 Pro, банковскую карту и заставили оформить кредит на 55 тысяч рублей.

Получив желаемое, похитители бросили пострадавшего. Двоих подозреваемых задержали 11 июня. Ими оказались 20-летние иностранцы.

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05.10.2022 4573
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