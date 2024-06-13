В ЦБ объяснили решение приостановить торги гонконгским долларом

Это связано с необходимостью сократить риски.
Приостановка торгов гонконгским долларом на Мосбирже связано со стремлением ЦБ РФ сократить риски. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регулятора.
В Банке России отметили, что гонконгский доллар привязан к американскому. Банки, рассчитывающиеся валютой, используют жесткий комплаенс, удлиняя расчеты.
Для сокращения рисков было принято решение приостановить торги и гонконгским долларом, — заявили в регуляторе.
Вам будет интересно
Об этом сообщил 13 июня глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. На июльском заседании ЦБ рассмотрит предложения повысить...
13.06.2024 75