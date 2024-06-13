В ЦБ объяснили решение приостановить торги гонконгским долларом

Это связано с необходимостью сократить риски.

Приостановка торгов гонконгским долларом на Мосбирже связано со стремлением ЦБ РФ сократить риски. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регулятора.

В Банке России отметили, что гонконгский доллар привязан к американскому. Банки, рассчитывающиеся валютой, используют жесткий комплаенс, удлиняя расчеты.

Для сокращения рисков было принято решение приостановить торги и гонконгским долларом, — заявили в регуляторе.