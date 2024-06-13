Юань станет основной иностранной валютой в России

Автор: Анастасия Щербакова
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В ЦБ РФ заявили, что роль доллара и евро на российском рынке постоянно снижалась.

Основной иностранной валютой в России станет юань, заявили в ЦБ РФ. В регуляторе заявили, что роль доллара и евро постепенно снижается на российском рынке и траекторию для других валютных пар будет задавать пара юань/рубль.

В последние два года роль доллара США и евро на российском рынке последовательно снижалась. Это результат перенаправления торговых потоков на Восток и изменения валюты расчетов на рубли, юани и другие валюты дружественных стран. Доля юаня на торгах Мосбиржи в мае составила 54%, — приводит сообщение регулятора РБК.
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