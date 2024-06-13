В Петербурге наказали застройщика за уничтожение зеленых насаждений

Прокуратура через суд добилась ответственности для компании, нанесшей ущерб окружающей среде.

В Санкт-Петербурге природоохранная прокуратура направила в суд заявление о взыскании с местного застройщика штрафа за уничтожение зеленых насаждений.

Как передает пресс-служба ведомства, при реконструкции инженерных сетей рабочие вырубили три каштана, два кустарника ирги и один куст сирени. Ущерб природе прокуратура оценила в 25 тысяч рублей.

Исковые требования прокурора удовлетворены. В настоящее время денежные средства перечислены в бюджет Санкт-Петербурга, — передает ведомство.