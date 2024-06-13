Петербуржец простил возлюбленную, лишившую его глаза стеклянным стаканом

Девушке, серьезно ранившей своего сожителя из-за приступа ревности, назначили условный срок.

В Санкт-Петербурге озвучили приговор местной жительнице, приревновавшей ухажера в ночном клубе. В приступе ярости девушка нанесла своему мужчине удар в область глаза стеклянным стаканом. Как итог — пострадавший остался наполовину незрячим.

При этом мужчина на судебном заседании просил не наказывать строго свою возлюбленную, поскольку простил ее. После инцидента пара по-прежнему проживает вместе.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года, — передает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.