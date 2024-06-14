Мошенники запугивают сдающих ЕГЭ по России

Злоумышленники освоили новую схему мошенничества, нацелились на выпускников, которые сдают ЕГЭ.
Мошенники связываются со школьниками через мессенджеры от лица наблюдателей. Запугивают тем, что их заметили за списыванием во время экзамена. Предлагают уладить ситуацию оплатой штрафа и отправляют «платежные» ссылки.
Вступать в диалог со злоумышленниками и переходить по их ссылкам не следует. После получения такого сообщения нужно сразу сообщить о нем в свою школу.
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05.02.2021 4442