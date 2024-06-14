Орбан: НАТО хочет создать три крупные базы для поставок оружия Киеву

НАТО планирует создать на территориях Польши, Румынии и Словакии военные базы для координации поставок оружия Киеву, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«НАТО хочет создать так называемую «миссию НАТО на Украине». Это означает, что НАТО будет координировать передачу Украине поставленного ей оружия. Создадут три большие военные базы, где будут передавать оружие Украине, еще здесь, на территории стран НАТО — в Польше, Словакии и Румынии», — сказал Орбан.

Политик выразил обеспокоенность тем, что эти базы станут военными целями, если будут организованы в граничащих с Украиной странах.