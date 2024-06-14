Оператор НТВ Валерий Кожин погиб в Горловке после атаки ВСУ

Накануне журналист НТВ Алексей Ивлиев вместе с оператором Валерием Кожиным и офицером сопровождения попали под обстрел в Горловке во время съемок репортажа. Всех пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Врачи несколько часов спасали Кожина, но его ранения оказались несовместимыми с жизнью. Ему было 46 лет. Он начал свою работу в команде телеканала в 2006 году и неоднократно бывал в командировках в горячих точках. Кроме того, Кожин был награжден медалью «За отвагу», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени и медалью Минобороны РФ «Участнику военной операции в Сирии».

Корреспонденту Алексею Ивлиеву ампутировали руку. После операции он чувствует себя нормально, сообщил военкор 14 июня.

Видео: НТВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в целенаправленной атаке на российских журналистов и подчеркнула, что они не впервые «оказываются под прицелом».