Мужчины подвергаются секс-шантажу чаще женщин

Автор: Сергей Агутин
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Ученые выяснили, какие группы людей более подвержены секс-шантажу. Ему подвергались 14,5 % респондентов, 5 % совершали такие действия.

Мужчины подвергались шантажу и играли роль шантажистов в 1,17 и 1,43 раза чаще женщин. В группе риска – молодые люди.

Опрос также показал, что жертвами секс-шантажа чаще всего становились жители Мексики, Соединенных Штатов, Австралии и Южной Кореи. Европейцы страдают от этого явления реже.

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16.12.2020 36606
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