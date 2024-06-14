Мужчины подвергаются секс-шантажу чаще женщин

Ученые выяснили, какие группы людей более подвержены секс-шантажу. Ему подвергались 14,5 % респондентов, 5 % совершали такие действия.

Мужчины подвергались шантажу и играли роль шантажистов в 1,17 и 1,43 раза чаще женщин. В группе риска – молодые люди.

Опрос также показал, что жертвами секс-шантажа чаще всего становились жители Мексики, Соединенных Штатов, Австралии и Южной Кореи. Европейцы страдают от этого явления реже.