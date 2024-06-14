В России могут запретить эвакуировать машины со знаком «инвалид»

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил законопроект, запрещающий эвакуировать машины со знаком «инвалид».

Документ внесут в Госдуму сегодня, 14 июня. Изменения предлагается внести в КоАП.

Предполагается, что такую машину можно будет только переместить в ближайшее место, где она «не будет создавать препятствия для движения других транспортных средств или пешеходов». При этом ее владельца проинформируют о перемещении авто через портал «Госуслуги», а также по смс.

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Законопроект подготовлен для защиты инвалидов, а также для пресечения «недобросовестных действий представителей органов власти, уполномоченных на принятие соответствующих решений», говорится в пояснительной записке.