В Петербурге восстановят «Ушаковские бани»

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга выдала разрешение на работы по сохранению объекта культурного наследия здания Ушаковских бань «Гигант» на улице Зои Космодемьянской.

Противоаварийные работы планируется завершить к 11 сентября текущего года, сообщила пресс-служба ГАТИ Петербурга.

Фото: пресс-служба ГАТИ

«Ушаковские бани» построили в 1928-1930 года по проекту архитектора Александра Никольского. Здание считается одним из важных произведений ленинградского конструктивизма.