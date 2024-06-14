В Петербурге восстановят «Ушаковские бани»

Автор: Гузель Галимова
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Государственная административно-техническая инспекция Петербурга выдала разрешение на работы по сохранению объекта культурного наследия здания Ушаковских бань «Гигант» на улице Зои Космодемьянской.

Противоаварийные работы планируется завершить к 11 сентября текущего года, сообщила пресс-служба ГАТИ Петербурга.

В Петербурге восстановят «Ушаковские бани» Ушаковские бани, Петербург
В Петербурге восстановят «Ушаковские бани» Ушаковские бани, Петербург
В Петербурге восстановят «Ушаковские бани» Ушаковские бани, Петербург
Фото: пресс-служба ГАТИ

«Ушаковские бани» построили в 1928-1930 года по проекту архитектора Александра Никольского. Здание считается одним из важных произведений ленинградского конструктивизма.

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