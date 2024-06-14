Кратковременные дожди и +23°С – погода в Ленобласти на 15 июня

Автор: Гузель Галимова
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В субботу, 15 июня, в Ленобласти ожидается переменная облачность.

Местами прогнозируют кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер западных направлений ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +7…+12°С, местами до +4°С, днем +18…+23°С. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

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Кратковременные дожди и +23°С – погода в Ленобласти на 15 июня погода, лето, Ленобласть, дожди
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10.06.2024 168
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