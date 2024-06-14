Роспотребнадзор исключил два водоема в Ленобласти из списка безопасных для купания мест

Специалисты Роспотребнадзора исключили реку Луга в Большом Сабске Волосовского района и озеро Царицыно в Тихвинском районе из пригодных для купания мест в Ленобласти.
Теперь новый список безопасных водоемов выглядит так:
- Бокситогорский район: озеро Павловское (Бокситогорск);
- Всеволожский район: озеро Курголовское (Токсово), озеро Коркинское (Воейково);
- Ломоносовский район: река Шингарка (Низино);
- Лужский район: озеро Омчино, озеро Толони (Луга);
- Приозерский район: река Вуокса (Приозерск), озеро Отрадное (Плодовое);
- Тихвинский район: река Тихвинка (Тихвин, 1 микрорайон);
- Тосненский район: карьер (Шапки).
Всего было проверено 41 место купания и массового отдыха. Остальные водоемы не прошли проверку.
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13.06.2024 116