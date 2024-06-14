Роспотребнадзор исключил два водоема в Ленобласти из списка безопасных для купания мест

Специалисты Роспотребнадзора исключили реку Луга в Большом Сабске Волосовского района и озеро Царицыно в Тихвинском районе из пригодных для купания мест в Ленобласти.

Теперь новый список безопасных водоемов выглядит так:

Бокситогорский район: озеро Павловское (Бокситогорск);

озеро Павловское (Бокситогорск); Всеволожский район: озеро Курголовское (Токсово), озеро Коркинское (Воейково);

озеро Курголовское (Токсово), озеро Коркинское (Воейково); Ломоносовский район: река Шингарка (Низино);

река Шингарка (Низино); Лужский район: озеро Омчино, озеро Толони (Луга);

озеро Омчино, озеро Толони (Луга); Приозерский район: река Вуокса (Приозерск), озеро Отрадное (Плодовое);

река Вуокса (Приозерск), озеро Отрадное (Плодовое); Тихвинский район: река Тихвинка (Тихвин, 1 микрорайон);

река Тихвинка (Тихвин, 1 микрорайон); Тосненский район: карьер (Шапки).

Всего было проверено 41 место купания и массового отдыха. Остальные водоемы не прошли проверку.