Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

С 8 по 14 июня в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики, ВС РФ нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых были поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, поражена инфраструктура военных аэродромов, хранилища крылатых ракет «Storm Shadow» и других авиационных средств поражения, склады боеприпасов и взрывчатых веществ, цеха производства ударных беспилотных летательных аппаратов, места подготовки к применению безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации формирований националистов и иностранных наемников.

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В течение недели подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили до 1710 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 32 автомобиля, три боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», 16 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Нота», а также восемь полевых складов боеприпасов.

Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» в течение недели заняты более выгодные рубежи и освобождены населенные пункты Артемовка ЛНР и Тимковка Харьковской области. ВСУ потеряли до 3405 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 32 автомобиля, 30 орудий полевой артиллерии, из них семь гаубиц М777 производства США.

Подразделения «Южной» группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 3785 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, из которых 14 западного производства. Также уничтожено 22 полевых склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. За неделю на данном направлении общие потери противника составили до 2375 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, их них четыре боевые машины пехоты «Bradley» производства США и две БМП «Marder» производства ФРГ, шесть автомобилей, а также 52 орудия полевой артиллерии, в том числе десять гаубиц М777 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Старомайорское ДНР. Противник потерял до 965 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, 29 автомобилей, две боевые машины реактивной системы залпового огня «Vampire» производства Чехии и 12 орудий полевой артиллерии.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям трех бригад ВСУ, бригады морской пехоты и соединения нацгвардии Украины. Потери противника составили до 555 военнослужащих, 37 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, из которых семь иностранного производства.

Средствами противовоздушной обороны сбит истребитель МиГ-29, а также два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины.

Кроме того, в течение недели уничтожены 13 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, три ракеты зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США, две противокорабельные ракеты «Нептун», две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, восемь управляемых авиабомб «Hammer» производства Франции и JDAM производства США, 46 реактивных снарядов HIMARS, «Vampire», «Ураган» и «Ольха», а также 465 беспилотных летательных аппаратов.

На аэродромах базирования уничтожены самолеты Су-27 и Су-25 воздушных сил Украины.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 46 украинских военнослужащих.