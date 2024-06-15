Десятки мигрантов задержаны в Петербурге

Полиция провела рейды на оптовых рынках на Софийской улице, проспекте Непокоренных и в Петро-Славянке в Санкт-Петербурге.

Проверили более 350 иностранных работников. Из них 49 задержаны за нарушения миграционного законодательства и привлечены к административной ответственности.

Также полицейские проверили 242 автомобиля под управлением иностранных граждан. Шестеро водителей оштрафованы за нарушения ПДД.