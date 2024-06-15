Автомобиль врезался в скорую помощь в Петербурге

В Санкт-Петербурге 14 июня произошло ДТП с участием скорой помощи. Авария случилась в 20:47 на перекрестке Софийской улицы и Дунайского проспекта.
Белый легковой автомобиль на скорости въехал в машину скорой помощи, которая от удара перевернулась на бок. По предварительным данным, травмы получил 48-летний врач.
Пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с сотрясением мозга и ушибом головы. После оказания помощи его отпустили домой.
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