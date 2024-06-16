На оптовых рынках Петербурга полиция задержала почти 50 мигрантов

Полиция Петербурга в ходе рейда на оптовых рынках проверила более 350 мигрантов.
Из них 49 человек задержаны и привлечены к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Поводом для проверки стал инцидент с похищением гражданина соседнего иностранного государства. Потерпевшего насильно посадили в машину и увезли в сторону Пулковских высот, после чего избили, отобрали телефон и деньги.
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08.06.2024 139
Также сотрудниками ГИБДД проверили 242 автомобиля под управлением иностранных граждан, шестеро водителей привлечены к административной ответственности за различные нарушения ПДД.