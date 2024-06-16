Захватившие заложников в СИЗО в Ростовской области ликвидированы

Преступники, которые захватили в заложники сотрудников ростовского СИЗО, ликвидированы.
Сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали, сообщили в пресс-службе ФСИН России.
Вам будет интересно
Сотрудники правоохранительных органов вскрыли на Северном Кавказе масштабную схему хищения пенсий и социальных выплат с использованием поддельных документов стран Европейского...
13.06.2024 126
Напомним, сотрудников СИЗО захватили шестеро заключенных, которые ранее были судимы по террористическим статьям. Они требовали предоставить им транспорт и обеспечить свободный выезд из изолятора. С обвиняемыми вели переговоры. В итоге спецназ пошел на штурм, который закончился успешно.