Захватившие заложников в СИЗО в Ростовской области ликвидированы

Преступники, которые захватили в заложники сотрудников ростовского СИЗО, ликвидированы.

Сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали, сообщили в пресс-службе ФСИН России.

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Напомним, сотрудников СИЗО захватили шестеро заключенных, которые ранее были судимы по террористическим статьям. Они требовали предоставить им транспорт и обеспечить свободный выезд из изолятора. С обвиняемыми вели переговоры. В итоге спецназ пошел на штурм, который закончился успешно.