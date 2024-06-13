В России выявили хищение 1 млрд рублей соцвыплат по поддельным документам из ЕС

Сотрудники правоохранительных органов вскрыли на Северном Кавказе масштабную схему хищения пенсий и социальных выплат с использованием поддельных документов стран Европейского союза (ЕС).

Как сообщили ТАСС в ЦОС ФСБ РФ, выплаты были оформлены на основании фальшивых свидетельств о рождении и смерти, якобы выданных органами власти Австрии, Бельгии, Германии и Франции, а также посольствами России в этих государствах. По предварительным данным, ущерб государству превышает 1 млрд рублей.

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Кроме того, по данным ФСБ, участники организованной группы предоставляли подложные договоры ипотечного займа, якобы заключенные между ГУП и физическими лицами, на основании которых на расчетные счета ГУП поступали деньги, которые затем обналичивали и присваивали.

В рамках возбужденных уголовных дел по статьям мошенничество в Ингушетии и Северной Осетии проведено 15 обысков по местам жительства и работы подозреваемых. Расследование продолжается.