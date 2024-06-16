Новую поликлинику в Кировске планируют достроить к концу 2025 года

В Кировске полным ходом продолжается строительство новой поликлиники на Советской улице.

Завершить строительство медучреждения планируется до конца 2025 года. Сейчас на объекте подходят к концу работы нулевого цикла, идет подготовка к заливке стен первого этажа здания. Также рабочие прокладывают теплотрассу.

Новая поликлиника в будущем будет принимать до 600 человек в смену: 430 взрослых и 170 детей и подростков.

Сейчас в регионе возводят семь объектов здравоохранения, в том числе четыре фельдшерско-акушерских пункта, сообщили в профильном комитете.