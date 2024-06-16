Вор-рецидивист под предлогом попить воды обокрал пенсионерку в Подпорожье

В полицию Подпорожья 15 июня обратилась 65-летняя местная жительница с сообщением о том, что несколькими часами ранее из ее частного дома были похищены деньги и ювелирные украшения.

В дом к пожилой женщине мужчина попал, попросив воды. За разговорами гость успел осмотреться и прихватить с собой 3 тысячи рублей и ювелирные украшения, рассказали в ГУ МВД по СПб и ЛО.

По подозрению полиция задержала 37-летнего представителя кочевого народа из Никольского. Он уже был неоднократно судим. Возбуждено уголовное дело.