Ливни, град и чуть выше +20°C: какой погоды ждать в Ленобласти на этой неделе

Формировать погоду в регионах будут два циклона.

Синоптик Александр Колесов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на этой неделе. По данным метеоролога, в регионах местами ожидаются ливни с грозой и даже град. Температурный фон будет находиться в пределах 20 градусов тепла.

Так, формировать погоду в регионах будут два циклона, один из которых уже приблизился к северо-западу страны.

Уже в ночь стоит ждать кроме кратковременных дождей, отдельные ливни, грозы, местами днем по области и град возможен. Днем с отходом циклона к Онежскому озеру усилится западный ветер до 8-13 м/с, — предупредил Колесов.

Затем Петербург и Ленобласть накроет новый циклон. По оценкам синоптика, это произойдет в ночь с 19 на 20 июня.

После небольшого перерыва ждем новый циклон, который <…> снова принесет нам дожди. Фон дневной температуры останется чуть выше +20 гр, — добавил специалист.