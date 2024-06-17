Стало известно, сколько придется доплачивать россиянам в случае ужесточения правил перепродажи машин, ввезенных из-за границы

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Согласно проекту поправок в закон, гражданам хотят отказывать в регистрации авто, если он был перепродан в течение года.

Госавтоинспекция обсуждает ужесточение законодательства в части регистрации автомобилей, ввезенных в Россию. В ведомстве хотят отказывать в постановке на учет машин, если они были перепроданы в течение года после того, как оказались в стране. Об этом сообщает портал «Известия».

Согласно поправкам, если автомобиль, который ввезли для личного пользования, будет продан в течение года, то новому владельцу могут отказать в постановке машины на учет до уплаты утильсбора по повышенному тарифу (коммерческому), — указано в сообщении.

Сейчас размер коммерческого утильсбора доходит до 1,3 миллиона рублей.

Вам будет интересно
Стало известно, сколько придется доплачивать россиянам в случае ужесточения правил перепродажи машин, ввезенных из-за границы регистрация автомобилей, госавтоинспекция
Toyota отзывает почти 4 тысячи автомобилей из-за найденной проблемы в тормозной системе
Под отзывную кампанию попали три популярных модели автоконцерна. Компания Toyota объявила об отзыве у владельцев 3 864 автомобилей, проданных в  с...
03.06.2024 195
Автор