Илон Маск рассказал, что заменит смартфоны в будущем

Американский миллиардер уверен, что скоро человечеству не понадобятся телефоны для общения на расстоянии.
Основатель Space X и Tesla Илон Маск заявил, что в будущем поддерживать связь на расстоянии можно будет без помощи смартфонов. Американский миллиардер уверен, что люди смогут общаться при помощи нейро-имплантов, разработкой которых уже занимается компания бизнесмена Neuralink.
В будущем не будет телефонов, будет только Neuralink, — написал Маск в своих соцсетях.
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