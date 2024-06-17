Илон Маск рассказал, что заменит смартфоны в будущем

Автор: Анастасия Щербакова
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Американский миллиардер уверен, что скоро человечеству не понадобятся телефоны для общения на расстоянии.

Основатель Space X и Tesla Илон Маск заявил, что в будущем поддерживать связь на расстоянии можно будет без помощи смартфонов. Американский миллиардер уверен, что люди смогут общаться при помощи нейро-имплантов, разработкой которых уже занимается компания бизнесмена Neuralink.

В будущем не будет телефонов, будет только Neuralink, — написал Маск в своих соцсетях.
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