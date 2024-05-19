Илон Маск удивился широкому ассортименту зарубежных товаров в России

Американский миллиардер прокомментировал ролик в Сети из российского торгового центра.

Основателя Space X и Tesla Илона Маска удивило изобилие иностранных товаров в российских магазинах. Несмотря на санкции и уход ряда зарубежных брендов с рынка РФ, на полках торговых точек представлен широкий ассортимент импортной продукции.

Интересно, — коротко прокомментировал Илон Маск ролик из российского торгового центра с демонстрацией обилия иностранных товаров.