Илон Маск удивился широкому ассортименту зарубежных товаров в России

Американский миллиардер прокомментировал ролик в Сети из российского торгового центра.
Основателя Space X и Tesla Илона Маска удивило изобилие иностранных товаров в российских магазинах. Несмотря на санкции и уход ряда зарубежных брендов с рынка РФ, на полках торговых точек представлен широкий ассортимент импортной продукции.
Интересно, — коротко прокомментировал Илон Маск ролик из российского торгового центра с демонстрацией обилия иностранных товаров.
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