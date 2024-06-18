Восемь человек погибли, 13 пострадали в массовом ДТП в Рязанской области

Во вторник утром, 18 июня, на автомобильной дороге М5 Урал в Рязанской области столкнулись четыре автомобиля.

Причиной ДТП стал выезд автобуса на встречную полосу, сообщил замначальника управления Госавтоинспекции УМВД России по региону Сергей Москвин.

Видео: t.me/guobddrus

В результате ДТП пострадал 21 человек, из них восемь — погибли на месте, 13 — госпитализировали с различными травмами, в том числе троих несовершеннолетних.

По факту ДТП возбудили уголовное дело.