Старинный финский корабль нашли на дне Ладожского озера неподалеку от Приозерска

Затонувший финский корабль конца XIX — начала XX века был обнаружен на глубине 34 метра в Ладожском озере неподалеку от Приозерска в Ленобласти.

Его нашла команда научно-исследовательского проекта 1XPEDITION. Корабль имеет значительные разрушения, не исключено, что был внутренний разрыв. На одном из бортов специалисты заметили снесенную ударной волной рубку.

Фото: Vk.com / Центр научных исследований 1XPEDITION

Члены команды предположили, что наткнулись на пиратское судно. На корабле с двух сторон изображен «Левиафан», это морской змей, обозначающий силу и свободу.

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На борту корабля также нашли керамические изделия, фарфоровый умывальник, телеграф. Особый интерес представляют кирпичи от камина с надписями HOGANAS, произведенные в провинции Скане на юге Швеции.