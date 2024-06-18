Старинный финский корабль нашли на дне Ладожского озера неподалеку от Приозерска

Затонувший финский корабль конца XIX — начала XX века был обнаружен на глубине 34 метра в Ладожском озере неподалеку от Приозерска в Ленобласти.
Его нашла команда научно-исследовательского проекта 1XPEDITION. Корабль имеет значительные разрушения, не исключено, что был внутренний разрыв. На одном из бортов специалисты заметили снесенную ударной волной рубку.
Члены команды предположили, что наткнулись на пиратское судно. На корабле с двух сторон изображен «Левиафан», это морской змей, обозначающий силу и свободу.
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16.06.2024 114
На борту корабля также нашли керамические изделия, фарфоровый умывальник, телеграф. Особый интерес представляют кирпичи от камина с надписями HOGANAS, произведенные в провинции Скане на юге Швеции.