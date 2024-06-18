ОСАГО исключат из обязательных для регистрации авто документов

Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект, который исключает ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства.

Это относится как к постановке транспорта на государственный учет, так и к случаю регистрации, связанному со сменой владельца авто, пишет ТАСС.

Документом также предлагается разрешить водителям при продаже сразу снимать машину с учета в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения в ведомство. Если договор был заключен через портал Госуслуг или удостоверен нотариусом, то прежний владелец транспорта имеет право обратиться с заявлением о прекращении государственного учета авто после продажи. Если в простой письменной форме, то по истечении десяти дней со дня продажи с представлением оригинала договора.